ВТБ погасил 20 тысяч льготных кредитов под 2% годовых

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. ВТБ погасил задолженность более 20 тысяч предпринимателей и юридических лиц, оформивших в 2020 году кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВТБ.

"ВТБ погасил задолженность более 20 тыс. предпринимателей и юридических лиц, оформивших в 2020 году кредиты на возобновление деятельности под 2% годовых. Свыше 98% заемщиков банка выполнили условия госпрограммы, сохранив более 1 млн рабочих мест", - говорится в сообщении банка.

Госпрограмма кредитования предприятий на возобновление деятельности ФОТ 2.0 была запущена 1 июня прошлого года для поддержки наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса отраслей экономики. Предприятиям, сохранившим до 1 апреля 2021 года более 90% или до 80% рабочих мест, ВТБ погасил кредитную задолженность полностью или в размере 50% соответственно.

"Предложенная государством мера поддержки занятости помогла российским предприятиям справиться с влиянием пандемии, продолжить деятельность и сохранить в штате сотрудников. Почти все наши клиенты выполнили необходимые условия постановления правительства РФ и получили льготное погашение кредитов. Это очень высокий показатель, в очередной раз подтверждающий эффективность программы кредитования на возобновление деятельности", - отметил заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, которого цитирует пресс-служба. Он также добавил, что в рамках запущенной в марте программы ФОТ 3.0 кредитная организация выдала около 1 000 кредитов под 3% годовых.

Ранее Сбербанк списал заемщикам кредиты, выданные в рамках льготной программы, полностью задолженность списана у около 140 тыс. компаний.