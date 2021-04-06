СМИ: движение по Суэцкому каналу затруднено из-за остановки двух судов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Два судна во вторник при движении по Суэцкому каналу столкнулись с проблемами, в связи с чем движение по водной артерии оказалось затруднено. Об этом сообщил портал Marine Traffic на своей странице в Twitter .

Около часа назад портал информировал о технических неполадках на судне Rumford, в результате чего оно остановилось. Вскоре транспортное средство продолжило путь, однако инцидент все равно вызвал задержку движения.

"Еще одно судно Minerva Nike также, по всей видимости, остановилось в Суэцком канале, создав задержку движения", - указал чуть позже Marine Traffic. По его данным, Minerva Nike - нефтяной танкер под греческим флагом. Отмечалось, что рядом с ним находятся два буксира. Вскоре портал сообщил о том, что и это судно продолжило свой путь. "Minerva Nike движется снова при использовании [своего] двигателя на скорости 10,7 узлов", - говорится в публикации.