В ЦБ заявили, что россияне стали чаще жаловаться на мошеннические звонки якобы от Банка РФ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Число жалоб россиян в кол-центр ЦБ РФ в марте увеличилось. Чаще всего граждане жалуются на мошеннические звонки якобы от имени Банка России, сообщается в материалах регулятора.

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"Наиболее часто встречающаяся тематика звонков - "Мошенничество от имени Банка России" (7,9% от общего объема)", - говорится в материалах.

По данным регулятора, за период с 25 февраля по 31 марта 2021 года в кол-центр Банка России поступило 23,6 тыс. звонков, что на 5% больше, чем за предыдущий отчетный период - с 21 января по 24 февраля 2021 года.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. По его словам, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы, отмечал Кузнецов.