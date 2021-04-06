В Медицинском университете Вены поддержали желание Австрии закупить "Спутник V"

ВЕНА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-ректор Медицинского университета Вены Освальд Вагнер заявил во вторник, что он поддерживает стремление правительства Австрии закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Особенно важным моментом мне кажется то, что мы ускоряем вакцинацию. В связи с этим я определенно поддерживаю, что федеральное правительство решило зарезервировать вакцину "Спутник". Я надеюсь, что кроме засвидетельствованной эффективности этой вакцины есть возможность доказать его безопасность, и таким образом значительно ускорить программу вакцинации в Австрии", - отметил Вагнер на мероприятии для прессы в Вене.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил во вторник, что вопрос о национальной регистрации "Спутника V" в Австрии зависит от длительности регистрационного процесса Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
31 марта Курц по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V", и Австрия уже на следующей неделе может заказать этот препарат. Канцлер также отмечал, что правительство его страны обсуждает с медиками вопрос о возможности национальной регистрации российской вакцины. Курц считает, что использование российского препарата поможет в ближайшие 100 дней ускорить вакцинацию населения Австрии.