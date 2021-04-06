{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Медицинском университете Вены поддержали желание Австрии закупить "Спутник V"

Это могло бы значительно ускорить программу вакцинации в стране, считает вице-ректор Освальд Вагнер

ВЕНА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-ректор Медицинского университета Вены Освальд Вагнер заявил во вторник, что он поддерживает стремление правительства Австрии закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

На эту тему
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак". Что известно о российских вакцинах
Зарегистрирована третья вакцина — "Ковивак".

"Особенно важным моментом мне кажется то, что мы ускоряем вакцинацию. В связи с этим я определенно поддерживаю, что федеральное правительство решило зарезервировать вакцину "Спутник". Я надеюсь, что кроме засвидетельствованной эффективности этой вакцины есть возможность доказать его безопасность, и таким образом значительно ускорить программу вакцинации в Австрии", - отметил Вагнер на мероприятии для прессы в Вене.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил во вторник, что вопрос о национальной регистрации "Спутника V" в Австрии зависит от длительности регистрационного процесса Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

31 марта Курц по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V", и Австрия уже на следующей неделе может заказать этот препарат. Канцлер также отмечал, что правительство его страны обсуждает с медиками вопрос о возможности национальной регистрации российской вакцины. Курц считает, что использование российского препарата поможет в ближайшие 100 дней ускорить вакцинацию населения Австрии.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
Трутнев: ГОК для освоения Баимской рудной зоны станет крупнейшим инвеспроектом в ДФО
Его запустят в работу в 2027 году
Читать полностью