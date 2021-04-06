В Медицинском университете Вены поддержали желание Австрии закупить "Спутник V"

"Особенно важным моментом мне кажется то, что мы ускоряем вакцинацию. В связи с этим я определенно поддерживаю, что федеральное правительство решило зарезервировать вакцину "Спутник". Я надеюсь, что кроме засвидетельствованной эффективности этой вакцины есть возможность доказать его безопасность, и таким образом значительно ускорить программу вакцинации в Австрии", - отметил Вагнер на мероприятии для прессы в Вене.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил во вторник, что вопрос о национальной регистрации "Спутника V" в Австрии зависит от длительности регистрационного процесса Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

31 марта Курц по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским сообщил, что Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V", и Австрия уже на следующей неделе может заказать этот препарат. Канцлер также отмечал, что правительство его страны обсуждает с медиками вопрос о возможности национальной регистрации российской вакцины. Курц считает, что использование российского препарата поможет в ближайшие 100 дней ускорить вакцинацию населения Австрии.