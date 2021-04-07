Решетников заявил, что экспорт стал основным каналом инфляции

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Экспортная составляющая стала основным каналом инфляции в России в связи с ростом цен на мировых рынках, такая ситуация продлится ближайший год. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Биржевом форуме - 2021.

"Основной канал инфляции - это не импорт в этот раз, это все-таки экспорт. Всплеск той инфляции, импортная инфляция приходила к нам очень постепенно, было сжатие спроса, локдаун. <...> А вот экспортная инфляция пришла к нам достаточно быстро, потому что мы крупный экспортер, в первую очередь продовольствия: пшеницы, подсолнечного масла, семян подсолнечника и по другим позициям", - пояснил министр.

Решетников отметил, что "это был основной канал инфляции, это остается основным каналом инфляции и будет основным каналом инфляции на ближайший год".