КБ "Восточный" возглавит Кирилл Соколов из Совкомбанка

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Совет директоров банка "Восточный" назначил Кирилла Соколова на должность председателя правления кредитной организации, следует из пресс-релиза Совкомбанка.

"После закрытия сделки по приобретению ПАО КБ "Восточный" в должности председателя правления Кирилл Соколов займется вопросами интеграции и присоединения банка "Восточный" к Совкомбанку", - указано в сообщении.

Соколов работает в Совкомбанке с 2004 года и имеет большой опыт в банковской интеграции. Он занимался присоединением ЗАО "ДжиИ Мани Банк" к Совкомбанку, успешно интегрировав банк и сохранив клиентскую базу и большую часть команды. Затем в 2018 году занял должность члена совета директоров в АКБ "РосЕвроБанк", проведя сложный процесс присоединения банка в рекордно короткие сроки, сохранив 98% клиентской базы в малом и среднем бизнесе.

25 марта Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный" - фондами Baring Vostok, Finvision Holdings и Шерзодом Юсуповым - соглашение о приобретении их долей в банке. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в ближайшее время после получения разрешений ЦБ РФ и Федеральной антимонопольной службы, которые уже согласовали покупку акций.

Совкомбанк планирует интегрировать "Восточный" в течение 12-18 месяцев.

ПАО "Совкомбанк" - один из крупнейших частных российских банков с активами 1,5 трлн руб. по МСФО. В банке трудятся 17 тысяч сотрудников в 2334 отделениях и мини-офисах, расположенных в 988 населенных пунктах РФ.