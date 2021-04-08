В ВТБ считают, что создание инфраструктуры для цифрового рубля займет около двух лет

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Создание инфраструктуры для цифрового рубля может занять около двух лет. Такое мнение озвучил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет. Кроме того, важно отметить, что для полноценного запуска цифрового рубля потребуются изменения модели работы банков и ряда нормативных актов", - сказал Кулик, чьи слова привела пресс-служба банка.

При этом Кулик отметил, что ВТБ готов принять участие в пилотных проектах, связанных с внедрением цифрового рубля. "Цифровые финансовые технологии активно применяют государственные органы и компании, они пользуются популярностью у населения. Поэтому инициатива ЦБ является сейчас особенно актуальной и нужной", - добавил он.

Ранее стало известно, что Банк России планирует отвести на тестирование цифрового рубля весь 2022 год, после чего будет определена дорожная карта для дальнейшей реализации проекта.

О цифровом рубле

В середине октября 2020 года ЦБ РФ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, а передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России.

Владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.