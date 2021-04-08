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Около 1,3 млн российских семей получили выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году

На это было использовано 132,7 млрд рублей средств федерального бюджета, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Около 1,3 млн семей получили выплаты на первого и второго ребенка в 2020 году в размере прожиточного минимума, общая сумма которых составила более 130 млрд рублей. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в четверг на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

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"В общей сложности выплаты на первого и второго ребенка в размере прожиточного минимума в 2020 году получили практически 1,3 млн российских семей. На это было использовано 132,7 млрд рублей средств федерального бюджета. В 2021 году такое же количество российских семей воспользуется этими мерами, и на это предусмотрено пока в бюджете 159 млрд рублей", - сказала она.

Также, по словам Голиковой, на начало марта 2021 года выплаты для семей на третьего им последующих детей назначены на более чем 1 млн детей.

С 2020 года увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 года, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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