В Минпромторге заявили, что в ОАЭ видят большие перспективы у всех моделей Aurus

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Эмиратский холдинг Tawazun, который имеет долю в компании "Аурус", производителе российского представительского автомобиля Aurus, видит большие перспективы у всей модельной линейки этих автомобилей. Об этом в четверг в интервью ТАСС рассказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

"Совместное предприятие работает успешно, и наши партнеры видят большие перспективы в регионе у всей модельной линейки", - подчеркнул он.

В декабре министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что холдинг Tawazun планирует начать продажи автомобиля Aurus в ОАЭ в конце этого года. Планируется также, что холдинг будет поставлять автомобили в другие страны Ближнего Востока и в Северную Африку. На данный момент в ОАЭ уже сертифицирован седан и лимузин Aurus, в ближайшее время планируется сертификация удлиненного седана.

Холдинг Tawazun имеет долю в 36% в компании ООО "Аурус". Соглашение о покупке доли было подписано в 2019 году. Одно из условий сделки - холдинг должен инвестировать в компанию €110 млн в течение ближайших трех лет и стать генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Кроме Tawazun, акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%) и Sollers (0,5%).

Алексей Груздев принимал участие в Дубае в презентации российского павильона на "Экспо-2020".