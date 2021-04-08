В МВФ поддержали план Байдена по модернизации инфраструктуры США

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева поддержала проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США, представленный ранее американским президентом Джо Байденом. Соответствующее заявление она сделала в четверг на видеоконференции, организованной МВФ и транслировавшейся телекомпанией CNBC.

"Мы уже некоторое время высказываемся в поддержку увеличения инвестиций в инфраструктурные проекты", - указала Георгиева, отметив, что это помогло бы нарастить производство в Соединенных Штатах. Глава МВФ подчеркнула, что предусмотренное планом администрации Байдена выделение средств, которые будут направлены в том числе на инвестиции, связанные с развитием социальных служб и использованием чистых источников энергии, "носит положительный характер".

"Мы пока не до конца изучили весь проект с точки зрения того, как он повлияет на перспективы роста американской экономики, - отметила Георгиева. - Но в широком смысле мы поддерживаем этот план".

1 апреля 2021 года Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США объемом более $2 трлн, который поможет создать миллионы рабочих мест в стране. Ключевая часть программы - модернизация транспортной инфраструктуры. Как подчеркнул американский президент, это станет "крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны". По его словам, реализация плана будет способствовать росту американской экономики и поможет Соединенным Штатам в конкурентной борьбе с Китаем.