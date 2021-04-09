Украина нарастила импорт электроэнергии из России в 1-м квартале почти в 2 раза

КИЕВ, 9 апреля. /ТАСС/. Украина увеличила импорт электроэнергии в 1-м квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,9 раза, до 100,6 млн кВт*ч. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании-оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Импорт электрической энергии в 1-м квартале 2021 года "Россия - ОЭС Украины" - 100,6 млн кВт*ч. В 1-м квартале 2020 года - 53,4 млн кВт*ч. В сравнении с 1-м кварталом 2021 года - +1,9 раза", - отмечается в тексте.

В "Укрэнерго" указали на то, что импорт в 1-м квартале осуществлялся в течение февраля - марта: в феврале - 96,5 млн кВт*ч, марте - 4,1 млн кВт*ч. Россия стала третьей по объему импорта страной для Украины. Больше всего было поставлено электроэнергии из Белоруссии - 503,5 млн кВт*ч, а также из Словакии - 224,4 млн кВт*ч.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что законных оснований для какого-либо ограничения на Украине операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией и Белоруссией пока нет. В компании пояснили, что в январе на Украине были возобновлены аукционы по доступу компаний-трейдеров к межгосударственным ЛЭП, в том числе с Россией. С 1 февраля Украина вновь начала получать электроэнергию со стороны РФ.

Между тем глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус внес на рассмотрение в парламент Украины законопроект об ограничении импорта электроэнергии из России до 31 декабря 2021 года. Проект наделяет регулятора в сфере энергетики на Украине соответствующими правами.

В проекте утверждается, что эти меры нужны для усиления энергетической независимости Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".