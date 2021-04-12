Норильская обогатительная фабрика заработает на полную мощность к октябрю

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Норникель" рассчитывает к октябрю 2021 года вывести Норильскую обогатительную фабрику на полную мощность после произошедшей в феврале аварии, говорится в сообщении компании.

"На Норильской обогатительной фабрике (НОФ) продолжается проверка Ростехнадзора и внутренний аудит. Медистая цепочка (мощность около 4 млн т руды в год) после остановки на обследование и выполнение ремонтов возобновила работу 15 марта. Компания разработала план по поэтапному восстановлению работы второй, вкрапленной цепочки обогащения руды (мощность около 5,2 млн т руды в год), которая была закрыта после инцидента 20 февраля. Ожидается, что вкрапленная цепочка (а вместе с ней и вся фабрика НОФ) вернется на полную мощность к октябрю 2021 года. Этот намеченный срок учитывает устранение замечаний регулятора", - сказано в сообщении.

Обновленный прогноз по производству металлов в 2021 году компания представит после финализации плана мероприятий по повышению надежности НОФ, отмечает "Норникель".