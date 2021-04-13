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Пандемия COVID-19
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Турция рассчитывала принять от 700 до 800 тыс. российских туристов с 15 апреля по 1 июня

В Союзе туроператоров республики надеются, что туристы из РФ не отменят, а частично перенесут планировавшиеся на эти даты отпуска

АНКАРА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция рассчитывала принять от 700 до 800 тыс. российских туристов к июню. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС глава Союза туроператоров Турции Фируз Баглыкайя.

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"Ограничения России продлятся до 1 июня, в мае, во время продолжительных каникул, мы ждали туристов из России. Мы готовились принять от 700 до 800 тыс. российских гостей, - сказал Баглыкайя в ответ на просьбу прокомментировать решение России ограничить пассажирское авиасообщение с Турцией. - Мы рассчитываем, что к концу месяца рамадан число случаев [заражения коронавирусом] в нашей стране снизится, а в июне все вернется в норму".

Баглыкайя также выразил надежду, что запланированные на период с 15 апреля по 1 июня отпуска российских туристов не будут полностью отменены, а частично будут перенесены.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаТанзанияТурцияРоссияПандемия COVID-19
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