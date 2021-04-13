Роспотребнадзор заявил, что купившие путевки в Турцию вправе расторгнуть договор

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Туристы, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию, вправе расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью и потребовать возврата денег. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - говорится в сообщении.

Туристам, уже заключившим договор, важно понимать, что информация о наличии в стране, куда совершается поездка, угрозы безопасности их жизни и принятие мер со стороны России для предотвращения этих рисков, являются свидетельством "очевидного ухудшения условий путешествия", указанных в договоре. Это позволяет требовать изменения или расторжения договора о поездке.

Роспотребнадзор также напоминает, что при заключении договора туроператор обязан предоставить туристу достоверную информацию, в том числе об опасностях, с которыми турист может столкнуться при совершении путешествия, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах, о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи. В Роспотребнадзоре добавили, что территориальные органы ведомства ведут консультации туристов в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей. Кроме того, консультации можно получить через Единый консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43.