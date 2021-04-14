Началось общественное обсуждение мер господдержки инвестпроектов по обращению с отходами

"В настоящее время проект постановления вынесен на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru. Новые меры поддержки востребованы рынком и разрабатывались в плотном взаимодействии с отраслью. В новом списке есть как возвратные, так и невозвратные меры. Возвратные - это 3%-ные займы на 10 лет и выкуп облигаций на тех же условиях. Невозвратные меры - это субсидирование 25% лизинга оборудования и компенсация ставки по уже субсидированным кредитам", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в госкомпании, это плечо, которое государство подставляет отрасли, эти инструменты должны помочь возникнуть инфраструктуре там, где без них ее возникнуть бы не могло. При этом главное - это использовать особую совокупность данных мер в каждом конкретном случае, исходя из реальной потребности.

"Новые меры поддержки направлены на выполнение целевых показателей федерального проекта и указа о национальных целях развития России до 2030 года. Эти инструменты помогут привлечь инвесторов и возвести необходимую инфраструктуру. Что не менее важно, эти меры напрямую положительно влияют на формирование тарифа на вывоз мусора для населения", - заявил заместитель генерального директора РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.