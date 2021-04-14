"Победа" вернет всех пассажиров из Турции в Россию до 27 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" сформировал график всех вывозных рейсов из Турции, планируется, что все клиенты компании будут возвращены домой до 27 апреля. Это следует из сообщения лоукостера.

"Лоукостер "Победа", входящий в Группу "Аэрофлот", сформировал график вывозных рейсов для клиентов, находящихся в Турции. Сейчас на территории этой страны более 7 тыс. клиентов "Победы". Вывозные рейсы из Стамбула, Антальи и Алании (Газипаша) в Москву будут выполнены в период с 15 по 27 апреля. Из Стамбула в Екатеринбург, Казань и Уфу - с 15 по 18 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничит пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.