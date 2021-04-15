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Пандемия COVID-19
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РФПИ и компании из Южной Кореи подписали соглашение о производстве "Спутника V" в стране

Ожидается, что производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Южной Корее с компаниями GL Rapha и ISU Abxis, следует из сообщения фонда.

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"РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий и компания ISU Abxis (подразделение ISU Group), подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Корее. Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU Abxis является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля", - указано в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2021 года компания GL Rapha создала консорциум для производства вакцины "Спутник V" в Корее, в который вошли восемь ведущих фармацевтических компаний.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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