"Ъ": программу льготного автокредитования могут перезапустить в течение месяца

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России планирует в течение месяца перезапустить программу льготного автокредитования. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей авторынка.

По данным издания, правительство дополнительно выделит около 5 млрд рублей на финансирование программы.

В банках "Коммерсанту" подтвердили такие параметры. В РГС-банке сообщили, что перезапуск программы ожидается в мае 2021 года, уточнив, что сбор заявок от банков на участие в программах льготного автокредитования уже начат. В банке также добавили, что запланировано введение еще одной категории граждан, которые смогут претендовать на льготные автокредиты. В ВТБ сообщили об официальном получении приглашения для участия в конкурсе.

Как уточняет "Коммерсантъ", отбор банков заканчивается 27 мая.

13 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга и кредитования, расширит категории участников программы автокредитования.

"В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию, расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться", - сказал он.

О льготном автокредитовании