"Ъ": программу льготного автокредитования могут перезапустить в течение месяца

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России планирует в течение месяца перезапустить программу льготного автокредитования. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей авторынка.
По данным издания, правительство дополнительно выделит около 5 млрд рублей на финансирование программы.
В банках "Коммерсанту" подтвердили такие параметры. В РГС-банке сообщили, что перезапуск программы ожидается в мае 2021 года, уточнив, что сбор заявок от банков на участие в программах льготного автокредитования уже начат. В банке также добавили, что запланировано введение еще одной категории граждан, которые смогут претендовать на льготные автокредиты. В ВТБ сообщили об официальном получении приглашения для участия в конкурсе.
Как уточняет "Коммерсантъ", отбор банков заканчивается 27 мая.
13 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что министерство в ближайшее время выделит дополнительные средства на финансирование программы льготного автолизинга и кредитования, расширит категории участников программы автокредитования.
"В ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию, расширим категории, в том числе кому это будет предоставляться", - сказал он.
О льготном автокредитовании
Льготные автокредиты сейчас выдаются по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Летом 2020 года Минпромторг расширил их параметры: теперь купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений, семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению министерства, стимулирует развитие услуг каршеринга.
В феврале в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" сообщили, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически исчерпан. В целом, в 2021 году на эти цели выделялось почти 9 млрд рублей.