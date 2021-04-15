Курсы доллара и евро на Мосбирже выросли на новостях о санкциях США

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на введение новых санкций США в отношении РФ, следует из данных торгов на 15:30 мск.

Так, до сообщения о введении рестрикций курс доллара составлял 76,86 руб., а курс евро - 92,07 руб. После опубликования курс доллара на 15:05 мск вырос на 44 коп. - до 77,3 руб., что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 1,88%. а курс евро - на 43 коп., до 92,5 руб. (+1,72%).

При этом к 15:33 мск курс доллара в ходе торгов на бирже замедлил рост до отметки в 76,675 руб. (+1,06%). Курс евро растет на 0,99%, до 91,8425 руб.