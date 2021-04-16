"Аэрофлот" сообщил, что вдвое увеличит объем перевозок в Египет c 26 апреля

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Аэрофлот" c 26 апреля увеличит количество и емкость рейсов из Москвы в Каир. Об этом сообщил РБК заместитель гендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

На это направление будут поставлены широкофюзеляжные самолеты, что позволит увеличить количество посадочных мест почти вдвое, до 8,5 тыс. в месяц. Так "Аэрофлот" рассчитывает удовлетворить спрос россиян на египетское направление на фоне приостановления авиасообщения с Турцией. По словам Панова, "Аэрофлот" планирует заменить самолеты на Airbus A330-300, способные перевезти от 296 до 301 пассажира, а также добавить с 27 апреля еще один рейс в неделю в Каир.

"Если регуляторы примут соответствующие решения, мы будем готовы возобновить полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Платежеспособный спрос есть, поэтому "Аэрофлот" заинтересован в выполнении этих рейсов", - отмечает Панов.

Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная сказала РБК, что из-за ограничения авиасообщения с Турцией россияне нуждаются в дополнительных предложениях пляжного отдыха, а Египет - одно из самых востребованных круглогодичных направлений у российских туристов. Подгорная отметила, что авиакомпания Nordwind, сотрудничающая с Pegas Touristik, в течение недели после получения разрешения от российских властей готова начать полеты на курорты Египта.

Представитель Azur Air сообщил изданию, что авиакомпания прошла аккредитацию и ожидает разрешения от властей Египта. РБК направил запросы в другие крупные авиакомпании о планах начать полеты в Каир - S7, "Победу" и "Россию".