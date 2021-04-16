Минфин и Минэнерго согласуют новые параметры демпфера на топливо на этой неделе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минэнерго и Минфин России согласуют параметры демпфера на этой неделе. Скорректированный механизм заработает с 1 мая, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Все будет готово на этой неделе. Планируем, что изменения заработают с 1 мая", - отметили в министерстве.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов также говорил ранее, что согласование параметров демпфера находится на завершающей стадии. По его словам, несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее, механизм станет распространяться на правоотношения с 1 мая.

Правительство РФ 10 марта приняло решение скорректировать формулу демпфирующего механизма, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и создать условия для изменения конечных розничных цен на АЗС в размере не выше годовой инфляции. Таким образом, формула демпфера была скорректирована в пользу нефтяников, о чем они неоднократно просили ранее.

В настоящий момент топливный рынок регулируется, в том числе, демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае - нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.