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Зеленский назвал "энергетической войной" строительство "Северного потока - 2"

По мнению украинского лидера, "проиграет" не только Киев, если газопровод достроят
Президент Украины Владимир Зеленский Sergey Starostenko/Xinhua/Latin America News Agency/Reuters
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Sergey Starostenko/Xinhua/Latin America News Agency/Reuters

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "энергетической войной" строительство газопровода "Северный поток - 2".

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"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток - 2" достроят - не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя", - сказал он в интервью газете Le Figaro, опубликованном в пятницу.

"Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и я благодарен им за это", - отметил Зеленский. По его мнению, в европейских странах разная позиция по строительству газопровода, и "Россия пользуется этим".

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Теги
УкраинаСШАРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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