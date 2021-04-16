Силуанов заявил о минимизации волатильности

"Мы столкнулись с новыми санкциями, мы видели реакцию рынка - она была достаточно сдержанна. Первое время мы, конечно, видели волатильность на рынке ценных бумаг, это отразилось и на курсе доллара по отношению к рублю, и курсе рубля по отношению к другим валютам. Тем не менее, сегодня мы видим, что ситуация отыграна, и та волатильность, которая присутствовала в первые часы объявления, - она сегодня минимизирована, и позиции на финансовом рынке вернулись к уровням до объявления санкций", - отметил он.

По словам Силуанова, российские власти хорошо понимают, как действовать в режиме различных ограничений. "Санкционная риторика действует не первый год, мы уже понимаем, как действовать в режиме различных ограничений. Это касается и ограничений на отдельные сферы экономики, касается сферы финансового рынка. Поэтому мы уже и раньше сталкивались с такими ограничениями, это касалось внешнего долга, заимствований в долларах. Тем не менее, мы абсолютно выполнили все свои плановые назначения, программы, привлекли деньги на внутреннем рынке и на внешних рынках, то же самое произойдет и в текущем году", - добавила глава Минфина.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции США в отношении госдолга РФ позволяют говорить об упущенной выгоде для американских фининститутов, так как в структуре ОФЗ превалируют инвесторы РФ. Также ранее сообщалось, что Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках, принимая во внимание введение властями США ограничений для инвесторов на операции с госбумагами РФ. Ранее министерство финансов США объявило, что вводит санкции на ряд определенных операций с российским суверенным долгом.