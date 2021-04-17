"Известия": российским туристам могут предложить вернуться из Турции за 10 тыс. рублей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вывоз российских туристов из Турции в условиях отсутствия специализированных рейсов можно организовать на платной основе, но цена должна быть фиксированной - например, 10-12 тыс. рублей. Об этом сообщил газете "Известия" председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

"По 10 тыс. рублей с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник - вторник, мы предложим такой вариант", - цитирует издание Давыденко. По его словам, это было бы идеальным выходом из сложившейся ситуации: цены на авиабилеты из Турцию в Россию сильно выросли, при этом неизвестно, смогут ли туристы получить компенсации в связи с расходами на новые билеты.

Председатель Общественного совета при Ростуризме отмечает, что ввиду отсутствия вывозных рейсов российским туристам, вероятно, придется возвращаться через страны, с которыми у России открыто авиасообщение - Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, ОАЭ. В данной ситуации, по его словам, государству следует обеспечить вывозные рейсы с фиксированной ценой и возможностью приобрести билеты через портал госуслуг.

По словам члена Общественного совета при Ростуризме Федора Коробкова, разрешить данную проблему необходимо как можно скорее. "Около 20 тыс. россиян должны были вернуться транзитными рейсами через Стамбул. По сути, вне поля зрения государства сейчас оказались именно они, и те туристы, которые купили авиабилеты на рейсы не российских авиакомпаний, а турецких", - сказал он "Известиям".

Как сообщили изданию в пресс-службе Ростуризма, вопрос об организации вывозных рейсов из Турции для самостоятельных российских туристов вынесен на обсуждение, решение будет принято в начале следующей недели.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.