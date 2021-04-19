Перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Ограничения на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонн в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные не отразится на стоимости товаров и услуг в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что поставщики и перевозчики продуктов обеспокоены грядущим ужесточением правил проезда в Москве и обратились за поддержкой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Хотим еще раз отметить, что перевод грузовиков на ЦКАД и другие магистрали - это крайне важное решение, которое сделает жизнь жителей Москвы и Московской области удобнее и безопаснее. И оно затронет только транзитные машины - для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что департамент провел три семинара, в которых приняли участие более тысячи грузоперевозчиков. На этих семинарах подробно рассказывают и показывают, как правильно подать заявку на пропуск. Также планируется провести отдельные семинары и по подаче заявок в региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Услуга уже сейчас доступна бесплатно через сайт госуслуг.

"Решение о переводе грузовиков свыше 3,5 тонн на ЦКАД и другие магистрали в области тщательно прорабатывалось. Срок введения ограничений уже был перенесен с 5 апреля на 5 мая, чтобы грузоперевозки могли адаптироваться к изменениям и заранее получить пропуска", - заключили в департаменте.

Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД с 5 мая. Большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108.