Росавиация рекомендует транзитным туристам самостоятельно планировать возвращение домой

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Росавиация порекомендовала транзитным пассажирам, которые использовали пересадку в Турции для дальнейшего полета в третьи страны, самостоятельно планировать возвращение в Турцию для дальнейшего полета домой. Это следует из совместной памятки Минтранса и Росавиации, опубликованной на сайте агентства.

"Если вы приобретали авиабилеты на рейсы разных авиакомпаний, отслеживайте поступление информации от вашей авиакомпании о возможном изменении вашего вылета или обратитесь в авиакомпанию для уточнения информации о выполнении ваших рейсов и переоформления авиабилетов. Авиакомпания, осуществляющая перевозку на участке из Турции в Россию, не несет ответственность за вашу перевозку из другого государства в Турцию. Вам необходимо самостоятельно планировать вашу перевозку из другого государства в Турцию под новый рейс в Россию", - говорится в памятке.

При этом самостоятельным туристам, находящимся в Танзании, рекомендовано обратиться в авиакомпанию, у которой приобретались авиабилеты. В случае потери стыковки, пассажирам рекомендуется обратиться в авиакомпанию или к туроператору, которые осуществляют прямые рейсы из Танзании. Они смогут продать авиабилет на свободное место. Также рекомендуется "рассмотреть варианты возвращения на родину через другие государства", например, через Турцию, ОАЭ, Катар, Эфиопию, Германию.

Во всех остальных случаях Росавиация и Минтранс рекомендуют оставаться на связи с авиакомпанией или туроператором.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять "Аэрофлот". Также приостановлены рейсы в Танзанию.