Боаоский форум на Хайнане приступил к ключевой части программы обновленной повестки

БОАО /Китай/, 20 апреля. /ТАСС/. Азиатский экономический форум в Боао (АЭФБ) приступил к ключевой части программы с учетом обновленной повестки, обсужденной его консультационным комитетом и накануне одобренной советом директоров АЭФБ. Церемония открытия состоялась во вторник в конгресс-холле на острове Дунъюйдао, где находится постоянная штаб-квартира этой площадки для продвижения ключевых программ глобального развития.

Церемония открытия прошла в очном режиме и в онлайн-формате одновременно. Помимо высшего руководства КНР, в ней приняли участие лидеры нескольких государств: Брунея (президент Хассанал Болкиах), Вьетнама (Нгуен Суан Фук), Индонезии (Джоко Видодо), Лаоса (Тхонглун Сисулит), Республики Корея (Мун Чжэ Ин), Сингапура (Халима Якоб), Чили (Себастьян Пиньера) и Шри-Ланки (Готабая Раджапакса). Кроме того, в церемонии участвовали главы правительств Бангладеш (премьер-министр Шейх Хасина), Камбоджи (Хун Сен), Мальты (Роберт Абела), Монголии (Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ), Новой Зеландии (Джасинда Ардерн). С речами также выступили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава МВФ Кристалина Георгиева.

Ключевым моментом события стало обращение председателя КНР Си Цзиньпина, который на этот раз выступил в онлайн-режиме. "От лица правительства и народа КНР выражаю участникам форума искреннее приветствие. <...> Китай продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира. Мы также выступаем за укрепление принципов многостороннего сотрудничества", - заявил китайский лидер, обращаясь к гостям форума с видеопосланием.

Как и в прошлые годы, АЭФБ начался с пресс-конференции, она состоялась 18 апреля. На ней организаторы представили два доклада об экономической ситуации и ключевых тенденциях развития Азиатского региона за минувший год. Что касается церемонии открытия, в которой всегда принимают участие представители высшего руководства КНР и правительств других стран, то она проходит на третий день форума и означает официальный переход к новому этапу его деятельности (помимо форума в Боао, эта площадка для стимулирования международного сотрудничества ежегодно организует целый ряд мероприятий в Китае и других странах).

"Мне выпала большая честь объявить АЭФБ-2021 официально открытым", - объявил генеральный секретарь форума Ли Баодун.

В этом году АЭФБ состоялся под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". По традиции форум проходит ровно четыре дня, на этот раз - с 18 по 21 апреля. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.

Из истории Боаоского форума

У истоков АЭФБ стоят Австралия, Филиппины и Япония. Лидеры этих стран в 1998 году предложили создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе новый центр притяжения, который стал бы аналогом Всемирного экономического форума в Давосе. Идею поддержали многие страны, в том числе бывшие среднеазиатские республики Советского Союза.

АЭФБ проводится регулярно с 2001 года и отмечает свое 20-летие. В прошлом году форум должен был проходить с 24 по 27 марта, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие решили не организовывать. До этого за всю историю это ежегодное событие отменяли лишь один раз - в 2003 году, когда в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии (тогда оно прошло не весной, а в ноябре).