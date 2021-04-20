РЖД не закладывали в программу развития строительство скоростной магистрали Тула - Москва

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва - Тула не заложен в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

"В долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, которая является основой для инвестиционных планов компании, этого объекта нет", - сказал он.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об идее строительства ВСМ Москва - Тула и поручил местному правительству начать проработку проекта. По его словам, это "проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет". Стоимость такого проекта может составить более 100 млрд рублей.

ВСМ Москва - Тула может сократить время в пути между регионами до 55 минут. Сейчас между Тулой и Москвой курсируют электрички и автобусы, время в пути по железной дороге, например на "Ласточке", составляет более двух часов.

Ветка к аэропорту Анапы

РЖД планируют в 2022 году завершить основные работы строительства железнодорожной ветки до аэропорта Анапы.

"Мы хотим уже в 2022 году выполнить там основной объем работ по первому этапу - завершить тупиковый заезд до аэропорта Витязево с посадкой - высадкой для пассажиров", - сказал Макаров.

Замглавы компании отметил, что сейчас РЖД занимается проектированием маршрута и согласованием вопросов, связанных с пересечением ветки с федеральной автотрассой, летом планируется начать строительно-монтажные работы. "Пока объем движения видится там небольшой - 4-6 пар поездов в сутки", - добавил он.

Ранее сообщалось, что железнодорожную ветку от центра Анапы к аэропорту планируют построить в период с 2021 по 2023 годы. Стоимость проекта пока не разглашается. Планируется, что железнодорожная станция на новой ветке будет расположена на расстоянии около 300 метров от аэропорта Анапа, по ней будет курсировать пригородная электричка. Для удобства пассажиров возможно строительство крытой пешеходной галереи до аэропорта. Анапа входит в число основных туристических городов Краснодарского края, и число туристов растет ежегодно. Железнодорожная станция в Анапе расположена в центральной части города-курорта, международный аэропорт - в нескольких километрах на выезде из него, в районе поселка Витязево.

ВСМ до Казани

РЖД разработали всю проектную документацию по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань, проект которой был отложен из-за высокой стоимости.

"По ВСМ Москва - Казань документация разработана полностью. Предпоследний этап проекта получил положительное заключение Главгосэкспертизы в марте", - сказал он. Макаров отметил, что холдинг ждет в этом году положительного заключения по последнему участку магистрали до Казани.

Год назад вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства ВСМ Москва - Казань отложен в связи с высокой стоимостью, потенциальная востребованность магистрали также пока не определена.

По словам Макарова, обновление проектной документации в случае необходимости займет гораздо меньше времени, чем разработка новой. "Если решение о строительстве будет принято, у нас уже будет полностью готовая документация", - отметил топ-менеджер.

Он добавил, что ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург не планируется увязывать со столичными аэропортами. "Что касается ВСМ Москва - Санкт-Петербург, то в том варианте, что я знаю, она пока проектируются без увязки с аэропортом Шереметьево", - указал он.

По словам Макарова, на въезде в Москву остановки поездов, следующих по магистрали, планируются в Зеленограде, на станциях Петровско-Разумовская и Рижская, а затем в новом терминале на Ленинградском вокзале рядом с существующим. "Шаттлов с Шереметьево в текущем варианте трассы нет. В Великом Новгороде заход (ВСМ в аэропорт - прим. ТАСС) есть. Там возможна интеграция как раз", - добавил он.

Проект Кызыл - Курагино

РЖД готовы вернуться к реализации проекта строительства железной дороги Элегест - Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) при необходимости. Ранее концессия на строительство железнодорожной дороги была прекращена по решению правительства РФ.

"Договор с ТЭПК строительного и проектного подряда на Кызыл - Курагино приостановлен. Официально нас коллеги уведомили еще в прошлом году о том, что они просят нас приостановиться и пока никаких расходов не нести, - сказал Макаров. - РЖД уже успели оплатить 90 млн руб. за начало проектно-изыскательных работ, ТЭПК эту сумму компании уже возместил. Мы готовы вернуться к рассмотрению этого вопроса, но все будет зависеть от заказчика".

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных проектов в регионе. Предполагалось, что дорога будет строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между "ТЭПК "Кызыл - Курагино" и РФ в лице Росжелдора.