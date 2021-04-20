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Авиакомпании до конца недели вывезут из Турции почти 20 тыс. россиян

График вывозных рейсов сформирован до 25 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиакомпании России и турецкая Turkish Airlines до конца недели вывезут из Турции и вернут домой почти 20 тысяч россиян. Это следует из сообщения Росавиации по итогам заседания оперативного штаба агентства. График вывозных рейсов сформирован до 25 апреля.

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"Сформирован график вывозных рейсов на период до 25 апреля, - отмечается в сообщении. - По оперативным данным российских авиакомпаний, до конца текущей недели запланировано 76 рейсов с целью возвращения наших соотечественников из Турции. Ожидается, что на них будет перевезено около 16,3 тыс. пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тыс. пассажиров".

Наибольшее количество рейсов будет выполнено между Москвой - Стамбулом и Москвой - Антальей.

Из Танзании за этот период будет возвращено около 900 россиян.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в этой стране, количество рейсов будет сокращено до двух в неделю на взаимной основе. С российской стороны регулярные рейсы между двумя странами будет выполнять "Аэрофлот". Также полностью приостановлены рейсы в Танзанию.

Теги
ТанзанияТурцияРоссияПандемия COVID-19
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