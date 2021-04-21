Хуснуллин не сомневается в готовности трассы Москва - Казань - Екатеринбург к 2024 году

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не сомневается, что поручение президента Владимира Путина по строительству автотрассы Москва - Казань - Екатеринбург к 2024 году будет выполнено. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"До Казани до конца 2023 года запланировали построить. До Екатеринбурга - до 2024 года. Мы никогда еще не строили за 3,5 года такие дороги", - сказал он. Вице-премьер уточнил, что сроки строительства сократятся благодаря снижению излишних требований, проектированию технологий и "серьезной штабной работе".

"Эта командная работа позволяет нам с уверенностью говорить, что мы поручение президента выполним", - заявил Хуснуллин.

Он также отметил, что механизм инфраструктурного кредита может быть широко использован в дорожном строительстве.

"Мы не будем останавливаться, у нас в стране дорог не хватает. Сегодняшний механизм, который президент объявил - возможность кредитоваться на 15 лет под дешевую процентную ставку - он, безусловно, даст приток инвестиций, и мы будем больше строить дорог, больше строить инфраструктуры, понимая, что развитие транспорта даст создание рабочих мест, даст возможность строительства жилья, налоговые поступления позволят нам вернуть эти длинные кредиты", - отметил вице-премьер.

Необходимость масштабного дорожного строительства в РФ сохранится еще 20 лет, считает он. "Я могу сказать точно, что ни 2024-м годом, ни 2029-м годом у нас не будет, что мы построим и скажем, что больше нам дорог не нужно. Нам нужны дороги стране, дороги - это развитие экономики. По дорогам нам на ближайшие 20 лет точно работы хватит", - отметил Хуснуллин и добавил, что помимо крупных инфраструктурных строек, речь идет также о развитии опорной сети дорог.

"Мы до сентября [2021 года] должны сделать [подготовить проект] опорную сеть дорог, в которой четко прописать, какие у нас будут федеральные дороги, когда и что еще мы построим, что отреконструируем. Дальше региональная дорожная сеть - как она будет увязана с федеральной. И самое главное - муниципальная дорожная сеть, как в муниципалитете будут отремонтированы и построены дороги", - сказал вице-премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончено до 2024 года. На реализацию проекта могут быть выделены средства ФНБ. Он подчеркнул, что опорная федеральная инфраструктура должна вести к развитию всех территорий, и от магистралей должна идти современная региональная сеть, чтобы и региональные магистрали действовали как единая система в интересах граждан, бизнеса и территории. По словам главы государства, регионам для развития инфраструктуры будут предоставлены не только принципиально новые инструменты развития, но и прямо направлены федеральные ресурсы.

Ранее в 2020 году первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил разработать план развития опорной сети российских автомобильных дорог. В марте, по словам Хуснуллина, он был готов на 90-95%, а к концу апреля будет готов на 98%. План будет включать 170 тыс. км федеральных и региональных автодорог, сообщал ранее экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В основе проекта заложен так называемый маршрутный принцип выполнения работ. Согласно ему, если на каком-либо участке трассы начались дорожные работы, они должны быть закончены до ближайшего населенного пункта или другой конечной точки маршрута.