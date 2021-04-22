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ВТБ запустил переводы через Систему быстрых платежей в банкоматах

Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ запустил в рамках своей сети банкоматов сервис денежных переводов по номеру мобильного телефона через Систему быстрых платежей (СБП), сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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"ВТБ первым среди российских банков запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей в сети своих банкоматов. Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя - деньги поступят на счет мгновенно", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что новый сервис доступен в любом из 15,5 тыс. устройств самообслуживания ВТБ. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в банкомате с помощью карты ВТБ, выбрать в меню любого устройства ВТБ раздел "Переводы по номеру телефона" и ввести номер получателя.

По мнению руководителя департамента розничного бизнеса - старшего вице-президент ВТБ Павла Кудрявцева, новый сервис станет отличной альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. К СБП подключены более 200 банков.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.

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