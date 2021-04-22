Премьер Польши просит Германию отказаться от "Северного потока - 2" ради солидарности

ВАРШАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Польша призывает Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по итогам переговоров со своим визави из Словении Анезом Яншей.

"Мы призываем Германию отказаться от этого проекта, перестав влиять на фактическую дестабилизацию этой части Европы, потому что это может быть очень опасно для ЕС и многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности", - сказал польский премьер.

Моравецкий выразил сожаление тем, что в Германии не усматривают разницы между газом Nord Stream 2 и газом, поступающим через территорию Украины или Польши. "Но разница есть: огромная политическая, социальная разница и разница для безопасности", - утверждал он. "Северный поток - 2" - российско-немецкий проект, который дестабилизирует Европу, снижает ее безопасность", - утверждал премьер Польши.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине ФРГ выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км.