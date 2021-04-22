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Премьер Польши просит Германию отказаться от "Северного потока - 2" ради солидарности

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%

ВАРШАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Польша призывает Германию проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по итогам переговоров со своим визави из Словении Анезом Яншей.

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"Мы призываем Германию отказаться от этого проекта, перестав влиять на фактическую дестабилизацию этой части Европы, потому что это может быть очень опасно для ЕС и многих стран нашего региона. Поэтому мы призываем к солидарности", - сказал польский премьер.

Моравецкий выразил сожаление тем, что в Германии не усматривают разницы между газом Nord Stream 2 и газом, поступающим через территорию Украины или Польши. "Но разница есть: огромная политическая, социальная разница и разница для безопасности", - утверждал он. "Северный поток - 2" - российско-немецкий проект, который дестабилизирует Европу, снижает ее безопасность", - утверждал премьер Польши.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине ФРГ выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина.

Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Для того чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

По состоянию на 31 марта готовность "Северного потока - 2" составила 95%, осталось уложить около 121 км.

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