Туроператоры готовы запустить чартеры на курорты Египта из более 20 городов России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие туроператоры готовы запустить чартерные программы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем 20 городов России, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В случае разрешения чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, на египетском направлении готовы возобновить работу семь федеральных туроператоров - Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, "TUI Россия", "Библио-Глобус", "Интурист" и Tez Tour. Ориентировочно, на первом этапе эти компании будут способны открыть чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем 20 городов России, из которых разрешено международное авиасообщение", - говорится в сообщении АТОР.