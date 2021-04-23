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Росавиация: авиакомпании вывезут из Турции до 1 июня почти 60 тыс. пассажиров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские и турецкие авиакомпании планируют до 1 июня совершить 199 вывозных рейсов в Россию. Авиаперевозчики сформировали графики вывозных рейсов, говорится в сообщении Росавиации.

"Ожидается, что до 1 июня будет выполнено 112 вывозных рейсов из Турции российскими авиакомпаниями и 87 рейсов турецкими авиакомпаниями. Планируется перевезти около 60 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении Росавиации.

При этом, с 23 по 30 апреля российские авиаперевозчики планируют выполнить 39 вывозных рейсов из Турции, а турецкие авиакомпании - 21. На данный момент также известно, что за период с 15 по 21 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили 265 рейсов и перевезли около 58,6 тыс. пассажиров.

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