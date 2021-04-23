"Сибур" не исключает продажу некоторых активов по решению ФАС для объединения с ГК "Таиф"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. "Сибур" допускает, что может продать некоторые активы, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребует этого для одобрения сделки по объединению с группой компаний "Таиф", сообщил журналистам глава "Сибура" Дмитрий Конов.

"Я бы не исключал, то есть, может быть, те виды бизнеса, которые ФАС решит, что не должны находиться в составе объединенной компании. Давайте подождем глубокого анализа ФАС, потому что мы оперативно подадим документы", - сказал он.

Ранее "Сибур" и "Таиф" объявили, что приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. В рамках объединения на базе ПАО "Сибур холдинг" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "Таиф" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

Процесс объединения бизнесов нефтехимических компаний "Сибур" и "Таиф" будет двухэтапным. "Оно двухэтапное", - сказал Конов, добавив, что первый этап должен завершиться до конца этого года. Конов также сообщил, что компания планирует допэмиссию акций в связи с объединением активов.

"Я думаю да, зависит от регулятора, зависит от сроков корпоративных решений и действий, "Сибуру" нужно проводить новую эмиссию", - сказал он.