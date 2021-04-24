В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила о возможности досрочного выхода на пенсию для воспитывающих ребенка-инвалида граждан. Об этом она заявила в беседе с "Парламентской газетой" , опубликованной в субботу на сайте издания.

"Женщины в этом случае могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины - не менее 20 лет", - отметила Бибикова изданию.

Сенатор уточнила, что такая возможность есть у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.

Правом на досрочный выход на пенсию обладают работники вредных и опасных условий труда (например, шахтеры, спасатели), педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

Закон, согласно которому в России начнется плавное увеличение пенсионного возраста, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года. Документ установил постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин вместо изначально предложенных кабмином 63. Также по сравнению с первоначальным вариантом был сокращен на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин - с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.