Мексика будет получать материалы для выпуска вакцины "Спутник V" из России

МЕХИКО, 28 апреля. /ТАСС/. Мексика будет выпускать вакцину от коронавируса "Спутник V" из компонентов, поставленных из России. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел республики Марсело Эбрард, отвечая на вопросы журналистов. Трансляция его выступления велась на канале ведомства в YouTube .

"Ресурсы для расфасовки [вакцины] в Мексике в настоящее время будут поступать из Москвы, - сказал министр, находящийся с визитом в Москве. - Позднее можно будет проанализировать, нужно ли будет вносить изменения [в этот процесс]". Эбрард отметил, что Мексика "очень заинтересована" в использовании "Спутника V".

Ранее в аккаунте российской вакцины в Twitter появилась информация о том, что производство препарата начнется в Мексике в мае. Латиноамериканская страна применяет "Спутник V" для защиты пожилого населения. Очередная партия российской вакцины была доставлена в Мехико на прошлой неделе.

На пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Эбрард, находящийся с визитом в Москве, в среду указал, что мексиканская государственная фармацевтическая компания Birmex ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о производстве не только вакцины "Спутник V", но и "Спутник лайт".