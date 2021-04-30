Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением Киева сменить руководство "Нафтогаза"

БРЮССЕЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия глубоко обеспокоена решением Киева уволить главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева и находится в контакте с властями Украины. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Еврокомиссия глубоко озабочена последним развитием событий вокруг "Нафтогаза", и мы призываем украинские власти гарантировать, чтобы все решения об управлении государственными компаниями принимались в соответствии с признанными стандартами корпоративного управления", - заявил он и напомнил, что реформирование системы корпоративного управления входит в набор обязательств Украины перед ЕС.

Стано отметил, что "ЕС находится в постоянном контакте с украинскими партнерами на разных уровнях и уже проинформировал их о своей реакции на ситуацию вокруг "Нафтогаза". "Мы поддерживаем усилия по проведению реформ на Украине значительным объемом ресурсов, предоставляем большую помощь, мы ищем возможности решения всех проблем. Украина уже добилась значительных успехов в реформировании системы корпоративного управления, которая является очень важным элементом [программы реформ]", - сказал Стано.

"Более подробную реакцию мы опубликуем позднее, в виде отдельного заявления", - подчеркнул он.

Реформирование системы корпоративного управления на Украине является одним из условий для предоставления Украины финансовой помощи Евросоюза.

Увольнение с нарушениями

Правительство Украины в среду приняло решение об увольнении Коболева с должности главы компании "Нафтогаз Украины", назначив вместо него бывшего в тот момент и. о. министра энергетики Юрия Витренко. Как сообщил кабмин, Коболева сменили из-за неудовлетворительных результатов деятельности компании в 2020 году. Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", а также представителей государства в наблюдательном совете НАК.

В НАК "Нафтогаз Украины" решение правительства об увольнении Коболева назвали "юридической манипуляцией", поскольку представление о назначении или увольнении главы правления относится к исключительной компетенции набсовета.

В "Нафтогазе" считают решение правительства возвращением к практике ручного управления государственными предприятиями. Кроме того, в компании считают, что "это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".