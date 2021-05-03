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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

Путин поручил к 1 июня предоставить регионам бюджетные кредиты для реструктуризации долга

Это должно снизить задолженность до 25% от объема доходов регионов в 2020 году, отмечается в документе

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить предоставление регионам бюджетных кредитов на погашение задолженностей по коммерческим займам на период до 2029 года, что должно снизить задолженность до 25% от объема доходов регионов в 2020 году. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, которое опубликовано на сайте Кремля.

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"Правительству Российской Федерации: обеспечить предоставление на период до 2029 года бюджетных кредитов на погашение задолженности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по государственным (муниципальным) ценным бумагам, а также по кредитам, предоставленным субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям кредитными организациями, в объеме, обеспечивающем снижение указанной задолженности до 25% налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет субъекта Российской Федерации в 2020 году", - указано в документе.

Сроком исполнения поручения обозначено 1 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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