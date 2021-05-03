Путин поручил утвердить порядок предоставления инфраструктурных кредитов регионам

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить порядок предоставления регионам инфраструктурных кредитов. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию, который опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить утверждение порядка расчета объема предоставляемых субъектам Российской Федерации (на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых) инфраструктурных бюджетных кредитов на осуществление расходов инвестиционного характера, включая строительство (реконструкцию) объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристской инфраструктур, инвестиции в общественный транспорт, с учетом результатов проводимой ими ранее долговой политики", - отмечается в документе.

Также президент РФ поручил утвердить до 1 июня порядок отбора проектов, финансируемых с помощью механизма инфраструктурных кредитов, и порядок финансового контроля за проектами со стороны Федерального казначейства.

Как указано в документе, до конца 2023 года будет выдано инфраструктурных кредитов на сумму не менее 500 млрд рублей. Правительству РФ также поручено оказать регионам поддержку для начала реализации проектов. Доклад о проделанной работе глава государства поручил подготовить до 1 июня 2021 года.