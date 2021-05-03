Премьер Сент-Винсента и Гренадин заявил о намерении закупить партию вакцины "Спутник V"

ГАВАНА, 3 мая. /ТАСС/. Руководство Сент-Винсента и Гренадин намерено закупить партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за недоверия местных жителей к препарату британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в понедельник заявил премьер-министр страны Ральф Гонсалвес.

"Некоторые [из наших граждан] говорят, что хотят привиться вакциной "Спутник V". <...> Я написал российским властям относительно вакцины, и мы получили предложение о покупке", - заявил он в эфире местной радиостанции.

По словам премьера, если граждане не захотят вакцинироваться AstraZeneca, имеющиеся в наличии дозы этого препарата будут направлены заинтересованным странам региона. "Срок действия имеющихся у нас доз AstraZeneca истекает в конце мая. Поэтому в определенный момент мы отдадим их другим странам Карибского бассейна, если они того захотят", - добавил премьер. С марта в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Число заразившихся коронавирусом в карибской республике на данный момент составляет 1 882, умерли 11 человек. По данным властей, на настоящий момент вакцинировано 13% населения, численность которого превышает 110 тыс. человек.