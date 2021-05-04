Власти Мексики начали переговоры с центром "Вектор" по поводу "Эпиваккороны"

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Мексики установило контакт с российским центром "Вектор" для обсуждения возможности поставок вакцины от коронавируса "Эпиваккорона". Об этом сообщил во вторник глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард, на прошлой неделе посетивший Москву.

"Есть еще одна российская вакцина, с производителями которой мы тоже провели первый разговор. Это государственный центр "Вектор", который уже зарегистрировал вакцину в России <...> Они предоставят нам информацию", - сказал он на пресс-конференции.

При этом министр признал, что речи о поставках этой вакцины в Мексику в ближайшем будущем пока не идет.

В настоящее время в Мексике уже используется российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Кроме того, страна планирует начать выпуск препарата на своей территории, при этом требуемые компоненты будут получать из России. В ходе визита в Москву Эбрард также сообщил, что мексиканская государственная фармацевтическая компания Birmex ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о производстве не только "Спутника V", но и "Спутника Лайт".