Маас в беседе с Блинкеном изложил позицию Германии по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях заседания глав МИД "семерки" в Лондоне и обсудил с ним тему "Северного потока - 2". Об этом сообщило во вторник агентство DPA .

"Мы говорили и про "Северный поток - 2", еще раз огласили свои уже известные позиции", - цитирует агентство германского министра. "Нового ничего нет", - сказал Маас.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим. При этом в кабмине выделяют один политический аспект - здесь настаивают на том, чтобы после запуска трубопровода роль транзитной зоны сохраняла Украина. Германия сейчас отказывается от угольной и атомной энергетики. Чтобы безболезненно для промышленности осуществить переход на возобновляемые источники энергии, стране нужно больше газа.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Сейчас укладка газопровода ведется в территориальных водах Дании.

По состоянию на 31 марта готовность проекта составила 95%, осталось уложить около 121 км.