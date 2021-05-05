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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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Кабмин ждет к середине мая отчета о продлении туристического кешбэка до конца года

За этот отчет отвечают Ростуризм, Минфин, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ждет к середине мая отчета Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи о продлении программы туристического кешбэка до конца года. Об этом говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина о реализации послания президента Федеральному собранию.

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"По блоку поручений Владимира Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчета ответственных ведомств - Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи - уже к середине мая. Речь идет о продлении возможности для туристов возвращать часть стоимости путевки при путешествиях по России до конца 2021 года", - говорится в поручениях.

Кроме того, возврат 50% стоимости путевки на время летних каникул предусмотрен и для родителей, которые оплачивают отдых для своих детей. Такая же возможность в этот период должна быть доступна победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса "Россия - страна возможностей", отмечается в материалах кабмина.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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