Кабмин ждет к середине мая отчета о продлении туристического кешбэка до конца года

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ждет к середине мая отчета Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи о продлении программы туристического кешбэка до конца года. Об этом говорится в поручениях премьер-министра РФ Михаила Мишустина о реализации послания президента Федеральному собранию.

"По блоку поручений Владимира Путина, связанных с программой туристического кешбэка, правительство ожидает отчета ответственных ведомств - Ростуризма, Минфина, Минпросвещения, Минобрнауки и Росмолодежи - уже к середине мая. Речь идет о продлении возможности для туристов возвращать часть стоимости путевки при путешествиях по России до конца 2021 года", - говорится в поручениях.

Кроме того, возврат 50% стоимости путевки на время летних каникул предусмотрен и для родителей, которые оплачивают отдых для своих детей. Такая же возможность в этот период должна быть доступна победителям олимпиад, конкурсов, добровольческих и творческих инициатив, в том числе конкурса "Россия - страна возможностей", отмечается в материалах кабмина.