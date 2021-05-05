Египет рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией в течение месяца

ТАСС, 5 мая. Египет рассчитывает, что решение о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и курортами республики будет принято в течение месяца. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал глава Египетской коммерческой службы при министерстве промышленности и торговли Ахмед Магаури Диаб.

Что известно о возобновлении рейсов на курорты Египта

"Мы ждем российских туристов и рассчитываем, что решение о возобновлении прямого авиасообщения будет принято в течение месяца", - подчеркнул он.

Диаб добавил, что Египет работает над "целенаправленными шагами по привлечению туристов из России, включая рекламные кампании, чтобы добиться увеличения турпотока в 2022 году".

"Со своей стороны мы готовы обеспечить безопасность российских туристов", - пообещал он.

Диаб находится в Дубае на проходящей в эти дни встрече стран-участниц всемирной универсальной выставки "Экспо-2020". Из-за пандемии COVID-19 она была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.