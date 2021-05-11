{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минприроды оценили обеспеченность России запасами нефти

Глава министерства Александр Козлов сообщил, что обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов
© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов оценил обеспеченность России запасами нефти в 59 лет, природным газом - в 103 года.

"Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку", - отметил Козлов в интервью изданию РБК, опубликованном во вторник.

Глава Минприроды подчеркнул необходимость развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.

Теги
Козлов, Александр ПетровичРоссия
"Известия": ЦБ планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств
В 50% случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода
"Известия": ЦБ планирует упростить процедуру возврата похищенных кибермошенниками средств
Читать полностью