В Минприроды оценили обеспеченность России запасами нефти

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов оценил обеспеченность России запасами нефти в 59 лет, природным газом - в 103 года.

"Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку", - отметил Козлов в интервью изданию РБК, опубликованном во вторник.

Глава Минприроды подчеркнул необходимость развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.