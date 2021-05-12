"Известия": общественники попросили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) попросило главу Минтранса РФ Виталия Савельева рекомендовать крупным российским авиакомпаниям ввести бонусную систему с поощрениями в размере от 500 руб. до 5 тыс. руб. в денежном эквиваленте для пассажиров с прививкой от коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо организации.

Как сообщил газете источник, близкий к Минтрансу, к запуску подобной акции уже готовится S7 Airlines.

Общественниками предлагается провести акцию с 25 мая по 25 августа. Пассажиры, которые сделают прививку в этот период, смогут рассчитывать на бонусы. "Транспортные компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановился пассажиропоток и люди начали пользоваться их услугами. Более активная вакцинация снижает риски возникновения "третьей волны" коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса", - пояснил изданию председатель ОПП Илья Зотов.

В письме ОПП к главе Минтранса также предлагается распространить подобную акцию на каршеринг, такси и железнодорожные перевозки. В Минтрансе "Известиям" подтвердили рассмотрение этой инициативы.