Кабмин рассматривает возможности увеличения субсидирования авиаперевозок из ДФО

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство России рассматривает возможности увеличения субсидирования авиаперевозок из регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в среду, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета о работе кабмина в Госдуме.

"Что еще сделано, что очень важно, это субсидирование авиаперевозок. Сейчас это 11,3 млрд рублей. Это очень востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть, как эту программу расширять. На все необходимы, конечно, ресурсы", - сказал Мишустин.