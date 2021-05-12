{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин рассматривает возможности увеличения субсидирования авиаперевозок из ДФО

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство России рассматривает возможности увеличения субсидирования авиаперевозок из регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в среду, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета о работе кабмина в Госдуме.

"Что еще сделано, что очень важно, это субсидирование авиаперевозок. Сейчас это 11,3 млрд рублей. Это очень востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть, как эту программу расширять. На все необходимы, конечно, ресурсы", - сказал Мишустин.

Молния
Мишустин заявил, что темпы роста ВВП России вышли на уровень 2019 года
Читать полностью