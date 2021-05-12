Володин предложил обсудить проблему внутреннего туризма с кабмином и регионами

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в ходе отчета правительства о работе за 2020 год предложил провести отдельное совещание по вопросу внутреннего туризма с участием представителей правительства и туристических регионов.

"По этому вопросу нам правильно будет послушать отдельно и ответственных коллег из правительства, и тех, кто отвечает за туризм, вице-премьера. Наверное, будет также разумно пригласить представителей регионов, где у нас сосредоточены санаторно-курортные базы и места отдыха. Потому что эта проблема будет очень кричащая", - сказал Володин.

Спикер подчеркнул, что этот вопрос сейчас выходит на первый план. "Но условий, с одной стороны, которые хотелось бы, чтобы у людей были, нет, с другой - цены взметнулись так, что совести, понятно, нет. О жадности мы уже говорили", - констатировал политик.

"Вот хотелось бы, чтобы эти темы прозвучали на совещании и это разговор был бы таким же открытым, как вот с вами, и как мы сейчас обсуждаем эти проблемы", - резюмировал Володин, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.