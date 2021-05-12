Bloomberg: власти Сейшел ведут переговоры о поставках "Спутника V"

ПРЕТОРИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Сейшельских островов ведут переговоры с производителями российской вакцины "Спутник V" о ее поставках на архипелаг в Индийском океане, где три недели назад начался рост числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg .

Правительство Сейшел подтвердило факт соответствующих переговоров. В свою очередь посольство РФ на Сейшельских островах проинформировало ТАСС, что "ведутся дискуссии о поставках".

Российская вакцина "Спутник V" была 9 марта официально зарегистрирована на Сейшелах для экстренного применения. Власти уведомили посольство РФ о признании сертификатов вакцинации "Спутником V" для въезжающих на архипелаг туристов. Первая партия "Спутника V" была доставлена на Сейшельские острова 2 апреля рейсом "Аэрофлота".

Нынешняя вспышка коронавируса началась на островах 29 апреля. На текущий день количество активных случаев заболевания достигло 2 486, при этом 63% инфицированных не были вакцинированы или получили только одну дозу. 84% новых больных - это местные жители, 16% - иностранцы. С момента начала пандемии на архипелаге было выявлено 6 810 инфицированных коронавирусом, из них 28 человек умерли. С 25 марта власти сняли существовавшие в связи с пандемией ограничения на прибытие на архипелаг зарубежных туристов. Между РФ и Сейшелами восстановлено прямое авиасообщение.

Сейшельские острова являются мировым лидером по количеству вакцинированных от коронавируса людей по отношению к населению страны. Сейшельское информационное агентство отмечает, что более 59 600 жителей островов получили обе дозы прививки от коронавируса. Это составляет 85% целевой группы населения, которая, согласно планам правительства, должна привиться от коронавируса для создания эффекта коллективного иммунитета. На архипелаге проживают 97 тыс. человек. В основном используется вакцина китайской компании Sinopharm, применяется также вакцина Covishield, разработанная компанией AstraZeneca. При этом прививки средством Covishield делают только людям в возрасте 60 лет и старше.

Президент Сейшельских островов Вавел Рамкалаван заявил 10 мая, что используемые в стране вакцины эффективны и нет никаких причин сомневаться в их действенности. "Вакцины Sinopharm и Covishield очень хорошо служат населению нашей страны, - отметил он. - Туристам, прибывающим к нам, не о чем беспокоиться, мы создали все условия, когда люди могут приехать и полноценно отдохнуть. На островах нет ни одного случая смерти в связи с COVID-19 у людей, прошедших полную вакцинацию".